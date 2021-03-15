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СК завел дело после перебоев с водой в домах 400 тыс. жителей Саратова

Фото: kvs-saratov.ru
Фото: kvs-saratov.ru

В Саратове завели дело после крупной коммунальной аварии, из-за которой в феврале остались без воды порядка 424 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

«По факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей должностными лицами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и ПАО «Т Плюс», возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В Саратове подачу воды в дома 400 тыс. человек ограничили из-за аварии
Общество
Фото:ГУ МЧС по Саратовской области

По данным следствия, в ноябре 2017 года между горадминистрацией и ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» было заключено концессионное соглашение по централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Саратова. Замена запорных арматур (задвижек) на насосной станции водопроводного комплекса № 3 также была включена в инвестиционную программу модернизации станции, однако компания данные обязательства не выполнила.

Следственный комитет отмечает, что в процессе аварийно-ремонтных работ, начатых ночью 24 февраля из-за разрушения одной запорной арматуры, разрушились еще 12 арматур (задвижек). В результате переполнилась дренажная система, было принято решение об остановке насосной станции и приостановлении подачи холодного водоснабжения.

Из-за отсутствия воды была остановлена работа пяти котельных, обслуживаемых ПАО «Т Плюс», однако сотрудники организации не приняли мер для их бесперебойной работы, указали в СК.

В ночь на 25 февраля в Саратове в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения перебои с водой наблюдались в 2726 жилых домах с общим населением 424 тыс. человек. 140 многоквартирных жилых домов и 27 объектов социальной остались без отопления, а температурный режим в жилых помещениях и детских дошкольных и школьных образовательных учреждениях не соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям.

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