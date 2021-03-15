СК завел дело после перебоев с водой в домах 400 тыс. жителей Саратова

Фото: kvs-saratov.ru

В Саратове завели дело после крупной коммунальной аварии, из-за которой в феврале остались без воды порядка 424 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

«По факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей должностными лицами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и ПАО «Т Плюс», возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2017 года между горадминистрацией и ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» было заключено концессионное соглашение по централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Саратова. Замена запорных арматур (задвижек) на насосной станции водопроводного комплекса № 3 также была включена в инвестиционную программу модернизации станции, однако компания данные обязательства не выполнила.

Следственный комитет отмечает, что в процессе аварийно-ремонтных работ, начатых ночью 24 февраля из-за разрушения одной запорной арматуры, разрушились еще 12 арматур (задвижек). В результате переполнилась дренажная система, было принято решение об остановке насосной станции и приостановлении подачи холодного водоснабжения.