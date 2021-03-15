Воркшоп в Новосибирске после замечания Мишустина переименовали

В Новосибирске запланированный на это лето воркшоп математического центра Новосибирского государственного университета (НГУ) переименовали в «мастерскую» после замечания премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом говорится на сайте университета.

«После визита в Новосибирск <...> Мишустина в марте 2021 года в СМИ вышла серия публикаций относительно дискуссии о названии будущего воркшопа. В 2021 году мероприятие получило название Большой математической мастерской», — отмечается в сообщении.

Университет пояснил, что название обусловлено не только идеологией или результатами дискуссий. Само мероприятие было расширено, к нему присоединись другие математические центры ведущих российских вузов.

Мастерская будет работать 12–17 июля 2021 года и 9–14 августа 2021 года. «Работа мастерской построена на принципе «образование через исследование», — указал НГУ.