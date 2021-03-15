Мэр Нью-Йорка сравнил число умерших от COVID с потерями в войнах

Число жертв пандемии коронавирусной инфекции в Нью-Йорке превысило количество жителей города, погибших во Второй мировой войне, конфликте во Вьетнаме, в результате урагана «Сэнди» и во время терактов 11 сентября 2001 года, заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на церемонии, посвященной умершим от COVID-19.

«Сегодня это число (умерших от COVID-19. — РБК) составляет более 30 тыс. <...> Это больше, чем количество нью-йоркцев, погибших во Вторую мировую войну, во Вьетнаме, во время урагана «Сэнди» и 11 сентября 2001 года вместе взятых», — сказал де Блазио.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии коронавирусом заразились 29,4 млн человек, по этому показателю страна находится на первом месте в мире. Скончались от COVID-19 в Соединенных Штатах 534 880 человек.

В конце января генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что от COVID-19 умерло на 50% больше жителей домов престарелых, чем отражено в опубликованных данных департамента здравоохранения штата Нью-Йорк. По данным The New York Times, через несколько часов после публикации расследования прокурора власти обновили статистику, добавив тысячи смертей, позже их число еще раз увеличили по решению суда.