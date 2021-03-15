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Пандемия коронавируса ,  
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Мэр Нью-Йорка сравнил число умерших от COVID с потерями в войнах

Число жертв пандемии коронавирусной инфекции в Нью-Йорке превысило количество жителей города, погибших во Второй мировой войне, конфликте во Вьетнаме, в результате урагана «Сэнди» и во время терактов 11 сентября 2001 года, заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на церемонии, посвященной умершим от COVID-19.

«Сегодня это число (умерших от COVID-19. — РБК) составляет более 30 тыс. <...> Это больше, чем количество нью-йоркцев, погибших во Вторую мировую войну, во Вьетнаме, во время урагана «Сэнди» и 11 сентября 2001 года вместе взятых», — сказал де Блазио.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии коронавирусом заразились 29,4 млн человек, по этому показателю страна находится на первом месте в мире. Скончались от COVID-19 в Соединенных Штатах 534 880 человек.

В конце января генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что от COVID-19 умерло на 50% больше жителей домов престарелых, чем отражено в опубликованных данных департамента здравоохранения штата Нью-Йорк. По данным The New York Times, через несколько часов после публикации расследования прокурора власти обновили статистику, добавив тысячи смертей, позже их число еще раз увеличили по решению суда.

После этого губернатор штата Эндрю Куомо сообщил, что власти штата Нью-Йорк не скрывали статистику умерших от коронавируса, а публиковали ее недостаточно быстро. По словам Куомо, его администрация была занята преодолением создавшегося кризиса, и персонал оказался перегружен, из-за чего не ответил вовремя на соответствующие запросы.

Нью-Йорк Билл де Блазио коронавирус
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