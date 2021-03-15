Центр «Вектор» выпустит новую вакцину от оспы

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует в 2021 году зарегистрировать новую вакцину от оспы, сейчас препарат проходит клинические испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в новой разработке «с помощью генной инженерии были «выключены» шесть опасных генов». Это делает вакцину безопаснее по сравнению с существующими препаратами, которыми нельзя прививать людей с ослабленным иммунитетом.

В исследованиях участвуют 334 добровольца в возрасте от 18 до 60 лет, сообщили в Роспотребнадзоре.

В сентябре прошлого года в Роспотребнадзоре рассказали, что «Вектор» начал первую фазу клинических испытаний препарата против оспы НИОХ-14. Тогда говорилось, что в исследовании принимают участие 90 добровольцев, а продолжительность испытаний составит 174 дня.