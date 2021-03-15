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Женщину впервые избрали членом политбюро ХАМАС

Движение ХАМАС в ходе выборов членов политбюро впервые избрало туда женщину. Об этом сообщает пресс-служба движения.

«В состав политбюро движения впервые была избрана сестра», — говорится в сообщении.

Речь идет о Джамиле аль-Шанти, которая также была депутатом Палестинского законодательного совета от ХАМАС.

Отмечается, что на выборах победили основатели движения, в том числе Махмуд аль-Захар. Также членства в политическом бюро добился командующий военным крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Марван Исса.

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ХАМАС — палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа. Страны Евросоюза, США, Канада и Израиль признали организацию террористической. Россия не считает ХАМАС террористической организацией, но осуждает некоторые ее действия.

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