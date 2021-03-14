На западе Москвы нашли тело девочки со следами укусов собаки

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Московская прокуратура начала проверку после обнаружения тела несовершеннолетней девочки с укусами собаки на западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением 14 марта 2021 года тела несовершеннолетней на улице Барклая», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, 14-летняя девушка пришла в гости к своему 15-летнему знакомому. В ночное время находились в квартире «без присмотра взрослых». В квартире находились две собаки породы американский стаффордширский терьер. «На теле девочки обнаружены телесные повреждения, характерные при падении с высоты, а также от укуса собаки», — рассказали в прокуратуре.

В начале января в Московской области собака насмерть загрызла 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в городе Ивантеевке, мальчик находился вместе с родителями в гостях у заводчиков собак. Там на него напала одна из собак и сильно покусала. От полученных ран ребенок умер на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело.