Мэр Лондона раскритиковал действия полиции при разгоне акции протеста

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Мэр Лондона Садик Хан раскритиковал действия столичной полиции при разгоне акции протеста 13 марта в память об убитой в районе 33-летней Сары Эверард. Об этом Хан заявил на своей странице в Twitter.

Мэр попросил инспекцию полиции провести расследование и выяснить все обстоятельства случившегося. По словам Хана, у полиции была возможность заниматься охраной правопорядка мирным путем и он получил соответствующие заверения, которые, однако, не были выполнены.

Также в своем обращении Садик Хан выразил поддержку протестующим и семье погибшей.