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Мэр Лондона раскритиковал действия полиции при разгоне акции протеста

Фото: Hannah Mckay / Reuters
Фото: Hannah Mckay / Reuters

Мэр Лондона Садик Хан раскритиковал действия столичной полиции при разгоне акции протеста 13 марта в память об убитой в районе 33-летней Сары Эверард. Об этом Хан заявил на своей странице в Twitter.

Мэр попросил инспекцию полиции провести расследование и выяснить все обстоятельства случившегося. По словам Хана, у полиции была возможность заниматься охраной правопорядка мирным путем и он получил соответствующие заверения, которые, однако, не были выполнены.

Также в своем обращении Садик Хан выразил поддержку протестующим и семье погибшей.

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В британской полиции действия своих сотрудников объяснили необходимостью борьбы с коронавирусной инфекцией. Как рассказал BBC заместитель комиссара лондонской полиции Хелен Болл, полицию вынудили применять силу, «потому что появилась необходимость обеспечить безопасность людей.

Сара Эверард пропала 3 марта в лондонском районе Клэпхэм. Позже ее тело было обнаружено в графстве Кент. Обвинение в ее убийстве было предъявлено 48-летнему сотруднику командования парламентской и дипломатической охраны лондонской полиции.

Убийство вызвало ажиотаж в британском обществе. В Лондоне и других городах страны прошли акции памяти под названием «Вернуть себе эти улицы». В них приняли участие премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и герцогиня Кембриджская Кейт Винздор, жена принца Уильяма, внука королевы Елизаветы II. Люди оставляли свечи возле своих домов и несли цветы  к оркестровой площадке в парке в лондонском районе Клэпхэм. 

Лондон полиция протесты Садик Хан убийство
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