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Украинский генерал заявил о плане захвата аэродромов Крыма в 2014-м

Фото: Baz Ratner / Reuters
Фото: Baz Ratner / Reuters

Во время присоединения Крымского полуострова в 2014 году в состав России подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли занять и удерживать крымские аэродромы и прочие стратегические объекты. Об этом в интервью «Крым.Реалии» (издание включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) рассказал первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, который был в составе военной делегации в Крым, Виктор Назаров.

По его словам, в марте 2014 года украинский Генштаб разработал план, который предусматривал занятие ключевых аэродромов и объектов, «как потом было на Донбассе». Однако в последний момент глава Генштаба Украины Михаил Куцын свернул операцию.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

«Аргументация прозвучала так, что ситуация и так очень напряженная, не надо ее напрягать еще больше. «Все, давайте команду «отставить», всех возвращать, и никого не отправляйте, самолеты на аэродромы, подразделения свои в казармы, и на этом заканчиваем», — рассказал Назаров.

Крым перешел в состав России в марте 2014 года после проведения в нем референдума. До референдума на территории полуострова находились вооруженные люди в военной форме, которых прозвали «вежливыми людьми». Позже президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

Украина считает вхождение Крыма в состав России незаконным. Киев называет полуостров оккупированной территорией. Страны Запада также не признают Крым российским. После проведения референдума США и страны ЕС ввели против России санкции.

В 2017 году генерал Виктор Назаров был признан виновным по делу о крушении самолета ВСУ Ил-76 14 июня 2014 года. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы. В декабре 2020 года кассационный уголовный суд в составе верховного суда Украины приостановил приговор в отношении Назарова. Такое решение суд принял, рассмотрев кассационную жалобу Назарова. Также суд истребовал материалы дела в кассационном порядке.

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