Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 73,51 (+0,01) Инвестиции, 12 мар, 13:15
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 87,8 (+0,04) Инвестиции, 12 мар, 13:15
SpaceX запустила на орбиту ракету со спутниками Starlink. Видео Технологии и медиа, 13:43 Как у шеф-повара: еда с нетривиальным подходом к сочетаниям РБК и Miele, 13:38 Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне россиян Общество, 13:24 Петр Ян обвинил UFC в двойных стандартах Спорт, 13:23 «Локомотив» заявил о нападении на игрока после матча с «Чертаново» Спорт, 13:11 «Совкомфлот», «Русал», Fedex, X5: за чьими отчетами следить на неделе Инвестиции, 13:00 В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли «замок корона-людоеда». Видео Общество, 12:59 Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение РБК и СберБизнес, 12:49 Штормовой ветер и метель в Иркутской области. Видео Общество, 12:46 Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило 1 млн Общество, 12:37 Правительство утвердило правила соглашений по господдержке в нефтехимии Бизнес, 12:34 На Байкале эвакуировали застрявших из-за метели на льду туристов Общество, 12:28 В России впервые за шесть дней выявили более 10 тыс. заболевших COVID-19 Общество, 12:25 Червиченко допустил пропуск «Ростовом» матча против «Ротора» Спорт, 12:24
Общество ,  
0 

Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне россиян

Фото: Антон Белицкий / ТАСС
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Российские налоговики благодаря новому закону с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Соответствующий документ ранее подписал президент России Владимир Путин.

Банки, в частности, будут обязаны в течение трех дней после запроса налоговой выдавать ей копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Правительство предложило расширить доступ налоговиков к банковской тайне
Финансы
Фото:Антон Вергун / ТАСС

То же касается информации о бенефициарных владельцах или отдельных операциях за определенный период.

Для того чтобы налоговая запросила данные физических лиц, будет достаточно согласия уполномоченных руководителей налоговой или федерального органа исполнительной власти. Раньше ФНС могла запрашивать у банков информацию об операциях физлиц только в рамках налоговых проверок.

Принятый законопроект вносит изменения в первую часть Налогового кодекса. Правительство внесло его в Госдуму осенью 2020-го. По мнению властей, мера поможет «обелить» экономику.

налоговая инспекция банковская тайна закон
Материалы по теме
Правительство предложило расширить доступ налоговиков к банковской тайне
Финансы
В ФНС сообщили подробности работы налоговой службы с VIP-клиентами
Бизнес
ФНС пересмотрела подход к доначислениям из-за ухода от налогов
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter