Налоговики получат расширенный доступ к банковской тайне россиян

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Российские налоговики благодаря новому закону с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Соответствующий документ ранее подписал президент России Владимир Путин.

Банки, в частности, будут обязаны в течение трех дней после запроса налоговой выдавать ей копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счета и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

То же касается информации о бенефициарных владельцах или отдельных операциях за определенный период.

Для того чтобы налоговая запросила данные физических лиц, будет достаточно согласия уполномоченных руководителей налоговой или федерального органа исполнительной власти. Раньше ФНС могла запрашивать у банков информацию об операциях физлиц только в рамках налоговых проверок.