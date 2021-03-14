Путин поздравил Наину Ельцину с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с 89-летием супругу первого президента страны Бориса Ельцина Наину. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемая Наина Иосифовна! С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в ваш адрес. <...> Желаю вам здоровья и успехов в реализации намеченных планов», — отмечается в сообщении.

Президент заявил, что работа Ельциной в благотворительности и просветительской деятельности достойна большого уважения. Кроме того, он отметил ее участие в работе попечительского совета президентского центра Бориса Ельцина.

Борис Ельцин стал первым президентом Российской Федерации в июне 1991 года, летом 1996-го был переизбран на второй срок. Досрочно сложил с себя полномочия 31 декабря 1999 года. Исполняющим обязанности президента Ельцин назначил Путина, занимавшего до этого должности директора ФСБ и председателя правительства. Путина избрали главой государства 26 марта 2000 года.