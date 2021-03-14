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Путин поздравил Наину Ельцину с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с 89-летием супругу первого президента страны Бориса Ельцина Наину. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемая Наина Иосифовна! С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в ваш адрес. <...> Желаю вам здоровья и успехов в реализации намеченных планов», — отмечается в сообщении.

Путин лично поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения
Политика
Владимир Путин, Татьяна Юмашева (в центре)&nbsp;и Наина Ельцина, вдова Бориса Ельцина (справа)

Президент заявил, что работа Ельциной в благотворительности и просветительской деятельности достойна большого уважения. Кроме того, он отметил ее участие в работе попечительского совета президентского центра Бориса Ельцина.

Борис Ельцин стал первым президентом Российской Федерации в июне 1991 года, летом 1996-го был переизбран на второй срок. Досрочно сложил с себя полномочия 31 декабря 1999 года. Исполняющим обязанности президента Ельцин назначил Путина, занимавшего до этого должности директора ФСБ и председателя правительства. Путина избрали главой государства 26 марта 2000 года.

Редкие фото Бориса Ельцина из архива его личного фотографа
Фотогалерея 
<p>Сочи, 1991&nbsp;год</p> <p>Дмитрий Донской: &laquo;Ходили слухи, что&nbsp;у президента больная спина, и&nbsp;он ходит чуть&nbsp;ли&nbsp;не&nbsp;в&nbsp;корсете. Но Ельцин был в&nbsp;такой отличной форме, что&nbsp;купался в&nbsp;море среди&nbsp;зимы. Я это знал, поговорили с&nbsp;Коржаковым (начальник охраны Бориса Ельцина. <em>&mdash;&nbsp;РБК</em>) и&nbsp;решили снимать&raquo;.</p>

В январе 2020-го Путин лично поздравил с днем рождения младшую дочь Ельцина Татьяну Юмашеву. Юмашева является президентом Фонда Бориса Ельцина, ее муж — Валентин Юмашев — бывший глава администрации президента и действующий советник главы государства на общественных началах.

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Владимир Путин день рождения поздравление Наина Ельцина
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