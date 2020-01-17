Путин лично поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения

Президент Владимир Путин поздравил с днем рождения Татьяну Юмашеву, младшую дочь первого президента России Бориса Ельцина, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Владимир Путин заехал к Татьяне Юмашевой и поздравил ее с днем рождения», — говорится в сообщении.

Татьяна Юмашева — супруга Валентина Юмашева, бывшего главы администрации президента и действующего советника главы государства на общественных началах. Она является президентом фонда Бориса Ельцина.