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Политика ,  
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Путин лично поздравил младшую дочь Ельцина с днем рождения

Президент Владимир Путин поздравил с днем рождения Татьяну Юмашеву, младшую дочь первого президента России Бориса Ельцина, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Владимир Путин заехал к Татьяне Юмашевой и поздравил ее с днем рождения», — говорится в сообщении.

Татьяна Юмашева — супруга Валентина Юмашева, бывшего главы администрации президента и действующего советника главы государства на общественных началах. Она является президентом фонда Бориса Ельцина.

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