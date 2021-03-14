МВД предупредило о росте активности фальшивомонетчиков в интернете

Российские фальшивомонетчики стали чаще продавать поддельные деньги с помощью интернета. Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает ТАСС.

«В настоящее время чаще всего сбыт поддельных денежных знаков осуществляется посредством одного из известных интернет-ресурсов», — отмечается в сообщении. О каком сайте идет речь в МВД не уточнили.

В целом же доля преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег, в России за 2020 год выросла на 6%. Всего их было зарегистрировано 18,7 тыс., выявлено 805 человек, причастных к подделке банкнот. В суды направили больше 1 тыс. уголовных дел.