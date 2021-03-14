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МВД предупредило о росте активности фальшивомонетчиков в интернете

Российские фальшивомонетчики стали чаще продавать поддельные деньги с помощью интернета. Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает ТАСС.

«В настоящее время чаще всего сбыт поддельных денежных знаков осуществляется посредством одного из известных интернет-ресурсов», — отмечается в сообщении. О каком сайте идет речь в МВД не уточнили.

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В целом же доля преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег, в России за 2020 год выросла на 6%. Всего их было зарегистрировано 18,7 тыс., выявлено 805 человек, причастных к подделке банкнот. В суды направили больше 1 тыс. уголовных дел.

В прошлом году МВД сообщало, что на территории Московского региона чаще всего подделывают пятитысячные купюры. В иностранной же валюте столичные фальшивомонетчики чаще всего подделывают купюры $100 и €50. В целом по России самыми популярными для подделки были банкноты номиналом 5 тыс. и 1 тыс. руб.
 

МВД фальшивомонетчики подделка
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