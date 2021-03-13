Токаев выразил соболезнования в связи с падением Ан-26 под Алма-Атой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с крушением военного самолета Ан-26 под Алма-Атой.
«Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим», — написал он в Twitter.
Токаев также поручил начать работу по выяснению обстоятельств авиакатастрофы.
Ранее 13 марта военный самолет Ан-26, вылетевший из Нур-Султана, пропал с радаров и совершил аварийную посадку в районе аэропорта Алма-Аты. На борту находились шесть человек.