В Дрездене на акции против карантина пострадали 12 полицейских

В немецком городе Дрездене прошла акция противников коронавирусных ограничений, в результате которой пострадали 12 сотрудников полиции. Об этом сообщают Tagesspiegel и газета Die Zeit.

Die Zeit со ссылкой на полицию пишет, что в течение дня было установлено в общей сложности 47 уголовных преступлений, в том числе девять физических нападений на сотрудников правоохранительных органов, семь оскорблений и два нарушения законов об оружии и собраниях. В результате столкновений с демонстрантами пострадали порядка 12 человек, отмечает газета.

В течение дня было выявлено 47 уголовных преступлений и 943 административных правонарушения. В их числе 17 случаев сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, девять физических нападений на сотрудников правоохранительных органов, семь оскорблений и по два нарушения Закона об оружии и Закона о собраниях.

По данным Tagesspiegel после акции были арестованы четыре человека в возрасте от 16 до 50 лет. Их обвиняют в нападении на сотрудников полиции.