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В Дрездене на акции против карантина пострадали 12 полицейских

В немецком городе Дрездене прошла акция противников коронавирусных ограничений, в результате которой пострадали 12 сотрудников полиции. Об этом сообщают Tagesspiegel и газета Die Zeit.

Die Zeit со ссылкой на полицию пишет, что в течение дня было установлено в общей сложности 47 уголовных преступлений, в том числе девять физических нападений на сотрудников правоохранительных органов, семь оскорблений и два нарушения законов об оружии и собраниях. В результате столкновений с демонстрантами пострадали порядка 12 человек, отмечает газета.

В Германии продлили карантин до 28 марта
Общество
Фото:Markus Schreiber / AP

В течение дня было выявлено 47 уголовных преступлений и 943 административных правонарушения. В их числе 17 случаев сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, девять физических нападений на сотрудников правоохранительных органов, семь оскорблений и по два нарушения Закона об оружии и Закона о собраниях.

По данным Tagesspiegel после акции были арестованы четыре человека в возрасте от 16 до 50 лет. Их обвиняют в нападении на сотрудников полиции.

В субботу, 13 марта, в нескольких немецких городах прошли акции протеста против коронавирусных ограничений. Демонстранты требовали отменить все введенные запреты.

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Локдаун в Германии ввели в декабре 2020 года. Закрылись все учреждения, работу продолжили продуктовые и небольшие хозяйственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, медицинские клиники и ряд других организаций.
Ограничения неоднократно продлевали, последний раз это произошло в начале марта, тогда их продлили до 28 марта.

карантин Германия демонстрации Нападение на полицейского
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