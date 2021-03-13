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Падение самолета под Алма-Атой. Видео
В Казахстане разбился военный самолет Ан-26, следовавший из Нур-Султана в Алма-Ату. По данным МЧС на момент публикации, погибли четыре человека, двое пострадали
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