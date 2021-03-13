Врачи сообщили о состоянии пострадавших при крушении Ан-26 под Алма-Атой
Двое пострадавших при падении военного самолета Ан-26 под Алма-Атой находятся в реанимации. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городской клинической больницы № 4.
«Оба находятся в реанимации», — заявил представитель больницы. Более подробную информацию врачи пообещали предоставить позже.
Ранее стало известно, что военный самолет Ан-26, выполнявший рейс Нур-Султан — Алма-Ата, пропал с радаров и совершил аварийную посадку в районе аэропорта Алма-Аты. Всего на борту находились шесть человек.
По данным МЧС страны, четыре человека погибли, а двоих пострадавших доставили в ближайшую больницу Илийского района.