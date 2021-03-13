МЧС сообщило о погибших в авиакатастрофе под Алма-Атой

Военный самолет Ан-26, вылетевший из Нур-Султана, потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты

Фото: pro_vernyi / Instagram

При падении военного самолета Ан-26 под Алма-Атой погибли четыре человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МЧС страны.

Борт, выполнявший рейс Нур-Султан — Алма-Ата, пропал с радаров и совершил аварийную посадку в районе аэропорта Алма-Аты.

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«По предварительным данным, 4 человека погибли, 2 пострадавших направлены ближайшую в больницу Илийского района», — сообщили в МЧС.

Согласно сообщению, сейчас возгорание самолета ликвидировано. На месте крушегния работают 45 человек, 15 единиц техники, в том числе расчеты пожарной части, кинологический расчет, реанимационные бригады скорой помощи.

В аэропорту Алма-Аты в связи с происшествием задерживаются рейсы в Актау, Нур-Султан, Кокшетау и Уральск. «Немного идут корректировки из-за происшествия», — сообщили агентству «Казинформ» в аэропорту.