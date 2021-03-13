Бастрыкин создал центр для связи с гражданами

Александр Бастрыкин (Фото: Global Look Press)

В Следственном комитете России создается информационный центр для связи с гражданами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Организационно подразделение будет обладать полной самостоятельностью, не входя ни в одно из управлений центрального аппарата, и подчиняться непосредственно председателю СК России [Александру Бастрыкину]», — говорится в сообщении.

В СК пояснили, что решение о создании такого центра было принято в связи с ростом числа поступающих в приемную Бастрыкина обращений, звонков и сообщений граждан и необходимостью более оперативной работы с каждым обратившимся.

В ведомстве также указали на постоянное развитие информационных технологий, благодаря которым заявители могут обратиться в СК независимо от времени и места.