Руководителей четырех управлений СК в регионах временно отстранили

В Калмыкии, Новосибирской, Курской и Тверской областях назначили проверку после анализа работы местных подразделений СК, выявившей снижение показателей

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Руководителей следственных управлений Следственного комитета по Калмыкии, Новосибирской, Курской и Тверской областям отстранили от исполнения должностных обязанностей на время служебной проверки. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, проверка нужна для объективного исследования причин снижения показателей по основным направлениям. Так, например в следственном управлении по Тверской области (его возглавляет полковник юстиции Альберт Кизимов) было обнаружено сокращение числа уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу. Помимо этого анализ показал небольшое количество расследованных дел о коррупции на фоне роста общего количества сообщений о подобных нарушениях.

В Новосибирской области, где от работы отстранен генерал-майор юстиции Андрей Лелеко, на доработку были за год возвращены более 100 уголовных дел, что значительно хуже средних общероссийских показателей. «Выросло число уголовных дел, расследованных в срок свыше двух месяцев, следовательно, возросло и число лиц, длительное время содержащихся под стражей, в том числе и несовершеннолетних», — отметила Петренко.

Что касается Калмыкии (руководителем следственного управления по региону является полковник юстиции Алексей Сердюков), то там проверка выявила многочисленные факты вынесения региональным следственным управлением необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. «При этом число расследованных уголовных дел, большинство из которых о преступлениях небольшой и средней тяжести, также незначительное», — добавила официальный представитель СК.