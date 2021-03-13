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Путин поздравил Алферову с юбилеем

Ирина Алферова
Ирина Алферова (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России Ирину Алферову с юбилеем, актрисе исполнилось 70 лет. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы состоялись в актерской профессии, всегда трудитесь вдохновенно, с полной отдачей — и на театральной сцене, и в кино. Ваши яркие, самобытные работы знают и любят зрители», — написал Путин.

Президент пожелал актрисе творческих успехов, здоровья и благополучия.

Также Алферову поздравил премьер-министр Михаил Мишустин. «Вы — одна из самых ярких и очаровательных актрис, которую любят миллионы зрителей. Вы неповторимы в самых разных амплуа, умеете для любой роли найти нужную тональность, с достоверностью передать характер своих героинь», — говорится в телеграмме главы правительства.

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Мишустин пожелал актрисе «неиссякаемой энергии, новых проектов и премьер, здоровья и благополучия».

Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. 1968 году она поступила в Государственный институт театрального искусства имени А.В.Луначарского (ГИТИС), который окончила в 1972 году. Она играет на сцене таких театров, как «Ленком» и «Школа современной пьесы».

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Алферова знаменита по своим театральным ролям «Юнона и Авось», а также «В списках не значился» по роману Бориса Полевого. Она сыграла в таких фильмах, как «ТАСС уполномочен заявить», «Д'Артаньян и три мушкетера», и в экранизации романа Алексея Толстого «Хождение по мукам».

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