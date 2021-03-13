Путин поздравил Алферову с юбилеем

Ирина Алферова (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России Ирину Алферову с юбилеем, актрисе исполнилось 70 лет. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы состоялись в актерской профессии, всегда трудитесь вдохновенно, с полной отдачей — и на театральной сцене, и в кино. Ваши яркие, самобытные работы знают и любят зрители», — написал Путин.

Президент пожелал актрисе творческих успехов, здоровья и благополучия.

Также Алферову поздравил премьер-министр Михаил Мишустин. «Вы — одна из самых ярких и очаровательных актрис, которую любят миллионы зрителей. Вы неповторимы в самых разных амплуа, умеете для любой роли найти нужную тональность, с достоверностью передать характер своих героинь», — говорится в телеграмме главы правительства.