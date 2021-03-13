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Умер Стахан Рахимов

В конце января умерла его жена Алла Иошпе, вместе с которой они выступали на сцене. Рахимову было 83 года
Стахан Рахимов
Стахан Рахимов (Фото: Геннадий Прохоров / ТАСС)

Певец Стахан Рахимов умер в возрасте 83 лет. Об этом РБК рассказал представитель «Москонцерта».

Причина смерти Рахимова не называется. «Он болел и ушел из жизни вслед за своей женой», — сказали в «Москонцерте». 30 января умерла жена Рахимова, певица Алла Иошпе.

Стахан Рахимов родился 17 декабря 1937 года в узбекском Андижане в семье Шахадат Рахимовой, актрисы и певицы, народной артистки Узбекской ССР (1940). Когда его мать направили в Москву на повышение квалификации в столичной консерватории, он отправился с ней и поступил в Московский энергетический институт.

С Аллой Иошпе Рахимов познакомился в 1960 году. С 1963 года они начали эстрадную деятельность. В 1979 года пара хотела уехать в Израиль для лечения Йошпе, однако их не выпустили из страны и запретили выступать на сцене. В конце 1980-х годов артисты вновь начали концертную деятельность. В 2002 году Рахимову и Йошпе присвоили звание народных артистов России.

Авторы
Майя Бобенко, Тамерлан Гаджиев
смерть музыкант певец
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