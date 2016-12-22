В США задержали брата президента Гондураса

В Майами задержали Хуана Антонио Эрнандеса, брата президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, сообщается на сайте главы государства.

«Сегодня гражданин Гондураса Хуан Антонио Эрнандес, брат нынешнего президента Республики Гондурас, был арестован в городе Майами, США», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что президент и правительство Гондураса считают, что каждый должен сам нести ответственность за свои действия и ее ни в коем случае нельзя перекладывать на других. Власти Гондураса готовы оказать сотрудничество в расследовании и предоставить необходимую правоохранителям информацию.

О том, что стало причиной задержания брата президента страны, в заявлении не уточнили. Как передает Reuters, Хуана Антонио Эрнандеса подозревали в связях с преступной организацией Cachiros, занимающейся торговлей наркотиками. Ее глава во время суда в 2017-ом заявил, что Эрнандес брал взятки за помощь в отмывании денег.

Его брат, ставший президентом в 2014 году, ввел жесткую политику против наркокартелей и уличных банд, которую поддерживают США и критиковали правозащитники, отмечает агентство.