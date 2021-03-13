В Рио-де-Жанейро решили ввести комендантский час

Власти Рио-де-Жанейро приняли решение ужесточить ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, сообщает UOL Notícias.

Среди ограничений — запрет на появление на улицах в ночное время без необходимости (комендантский час будет действовать с 23:00 до 05:00) и закрытие ресторанов и баров после 23:00. В разрешенное время заведения общепита должны быть заполнены лишь наполовину.

В конце января власти Рио-де-Жанейро объявили о решении отменить карнавал летом этого года из-за пандемии. До этого независимая лига школ самбы перенесла мероприятие с февраля на более позднее время. По мнению властей, «даже думать о проведении мероприятия в июле бессмысленно».

По последним данным властей Бразилии, в Рио-де-Жанейро выявлено 604 171 случай заболевания COVID-19 с начала пандемии, умерли 34 210 человек. По стране число случаев за это время превысило уже 11,3 млн, умерли более 275,1 тыс. человек.