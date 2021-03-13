Елизавета II описала Юрия Гагарина словом «русский»

Королева Великобритании Елизавета II поделилась впечатлениями от встречи с советским космонавтом Юрием Гагариным, ставшим первым человеком, побывавшим в космосе, и, отвечая на вопрос, каким он был, пошутила: «Русским». Королева приняла участие в онлайн-мероприятии, посвященном Британской неделе науки. Об этом сообщает Sky News.

Она рассказала, что Гагарин не говорил по-английски.

«Было очень интересно встретиться с ним, и я думаю, то что он был первым [в космосе], это захватывающе», — отметила Елизавета II.

Юрий Гагарин посещал Лондон в 1961 году, после полета в космос. Он был приглашен Елизаветой II на ланч в Букингемском дворце.

В ноябре прошлого года «Роскосмос» решил запатентовать фразу первого космонавта Земли «Поехали!». «РИА Новости» и Telegram-канал Mash сообщали, что госкорпорация подала заявку на регистрацию товарного знака. Затем в «Роскосмосе» объяснили свое решение желанием предотвратить недобросовестную конкуренцию и защитить историческую память.