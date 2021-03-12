Осужденного на восемь лет бывшего главу Карелии выпустили по УДО
Медвежьегорский районный суд Карелии удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-главы региона Андрея Нелидова, приговоренного в 2018 году к восьми годам колонии строгого режима за взятки.
«Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, постановление в законную силу не вступило», — сообщили РБК в пресс-службе суда.
Нелидов был главой Карелии с 2010 по 2012 год. Ранее он был сенатором от региона. С 2013 года и до ареста он работал директором музея-заповедника «Кижи».
Нелидов был задержан в сентябре 2015 года по подозрению в получении взятки от предпринимателя за возможность вести торговлю на территории музея-заповедника.