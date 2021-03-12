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Осужденного на восемь лет бывшего главу Карелии выпустили по УДО

Андрея Нелидова задержали в 2015 году, когда он уже покинул пост главы Карелии и был директором музея-заповедника «Кижи». В 2018 году его осудили за взятки на 8 лет колонии строгого режима
Андрей Нелидов
Андрей Нелидов (Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости)

Медвежьегорский районный суд Карелии удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-главы региона Андрея Нелидова, приговоренного в 2018 году к восьми годам колонии строгого режима за взятки.

«Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, постановление в законную силу не вступило», — сообщили РБК в пресс-службе суда. 

Нелидов был главой Карелии с 2010 по 2012 год. Ранее он был сенатором от региона. С 2013 года и до ареста он работал директором музея-заповедника «Кижи».

Нелидов был задержан в сентябре 2015 года по подозрению в получении взятки от предпринимателя за возможность вести торговлю на территории музея-заповедника.

В Петрозаводске задержали бывшего главу Карелии
Политика
Директор музея-заповедника &laquo;Кижи&raquo; Андрей Нелидов

В марте 2018 года суд приговорил Нелидова к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 4,6 млн руб. и к штрафу в размере 27,5 млн руб.

Он был признан виновным в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Также суд постановил лишить его государственной награды ордена Почета. Кроме того, по этому же делу приговор был вынесен бывшему депутату законодательного собрания Республики Карелия Ивану Романову, который был признан виновным в посредничестве во взятке. Он был приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 16,5 млн руб.

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Сам Нелидов утверждал, что полученные им деньги предназначались Романову за аренду торговых помещений на территории входной зоны музея, в строительство которых бывший депутат с партнерами вложил около 15 млн руб. Поскольку в мае 2015 года Романов был арестован (по другому делу), Нелидов решил заниматься вопросами аренды лично и лично принимать от субарендаторов деньги.

Авторы
Владислав Гордеев, Евгения Лебедева
УДО Карелия взятка
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