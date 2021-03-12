В Чечне возбудили дело против бежавшего в Лондон экс-генерала боевиков

Ахмеда Закаева обвинили в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. Причиной стало видео на YouTube, в котором он, по версии СК, побуждал «к совершению действий, связанных с насилием»

Ахмед Закаев (Фото: Andrew Winning / Reuters)

Следователи возбудили уголовное дело за публичные призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма в отношении одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

По версии следствия, Закаев в январе разместил на YouTube свое обращение, в котором допустил высказывания, «выражающие побуждения к совершению действий, связанных с насилием».

Против него завели дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Ахмед Закаев — бывший бригадный генерал самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. Он является обвиняемым по целому ряду тяжких преступлений, в том числе терактах. В 2001 году его объявили в федеральный и международный розыск. С 2003 года он находится в Великобритании. Там он получил политическое убежище и вид на жительство после того, как Россия предприняла попытку добиться его экстрадиции.