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Власти Хакасии опровергли сообщения о вызове на допрос главы республики

Валентин Коновалов
Валентин Коновалов (Фото: r-19.ru)

Главу Хакасии Валентина Коновалова не вызывали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, заявили РБК в пресс-службе правительства Хакасии.

«Никаких вызовов на допрос в следственные органы главе не поступало. Более того, нам не поступало никакой информации, что глава [республики] является свидетелем по какому-либо делу», — сообщили РБК в пресс-службе правительства Хакасии.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ранее региональное управление Следственного комитета (СК) сообщило о возбуждении уголовного дела о крупном мошенничестве против группы человек.

По версии следствия, в период с апреля 2017 года по настоящее время подозреваемые покупали технику, умышленно ее портили, затем через суд добивались от продавцов выплаты компенсаций. Для этого злоумышленники подделывали экспертные заключения и акты осмотра товара. Общий ущерб по делу превышает 1 млн 650 тыс. руб.

СК возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 303 УК (фальсификация доказательств по гражданскому делу). Троих фигурантов 12 марта решением суда заключили под стражу, одного отправили под домашний арест, с остальных подозреваемых взяли подписку о невыезде.

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Местное «Агентство информационных сообщений» сообщило, что к мошеннической схеме были причастны глава Хакасии Валентин Коновалов и его друг, однопартиец из КПРФ, адвокат Евгений Антоненко. Издание обратило внимание, что в 2016 году и 2017 году Антоненко выступал защитником примерно в 20 судебных процессах по идентичным делам о защите прав потребителей и поломках дорогой техники. Кроме того, в одном случае адвокат сам был потерпевшим, также заявив о поломке дорогостоящего товара. Защищал его Валентин Коновалов.

Как пишет газета «Известия», изначально в материале агентства говорилось, что главу Хакасии вызвали по этому делу на допрос, однако затем издание удалило информацию.

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