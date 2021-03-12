Власти Хакасии опровергли сообщения о вызове на допрос главы республики

Валентин Коновалов (Фото: r-19.ru)

Главу Хакасии Валентина Коновалова не вызывали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, заявили РБК в пресс-службе правительства Хакасии.

«Никаких вызовов на допрос в следственные органы главе не поступало. Более того, нам не поступало никакой информации, что глава [республики] является свидетелем по какому-либо делу», — сообщили РБК в пресс-службе правительства Хакасии.

Ранее региональное управление Следственного комитета (СК) сообщило о возбуждении уголовного дела о крупном мошенничестве против группы человек.

По версии следствия, в период с апреля 2017 года по настоящее время подозреваемые покупали технику, умышленно ее портили, затем через суд добивались от продавцов выплаты компенсаций. Для этого злоумышленники подделывали экспертные заключения и акты осмотра товара. Общий ущерб по делу превышает 1 млн 650 тыс. руб.