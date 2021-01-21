В Москве арестовали бывшего зама ульяновского губернатора

Подозреваемый был заместителем губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова по промышленности, транспорту и связи с 2002-го по 2005 год. Никифоров также является крупным ульяновским бизнесменом, ему принадлежит доля в 31% в ООО «Диатомовый комбинат».

Это крупнейшее российское предприятие, которое было втором в Европе по по производству продукции из диатомита (осадочная горная порода). В 2013 объявлена процедура банкротства комбината, процесс ликвидации идет до сих пор, комбинат продолжает работать.

Уголовное дело против Никифорова возбудили в марте 2017 года, в 2018-ом ему предъявили обвинения в мошенничестве. Они связаны с контрактами Минобрнауки, которые выполнил «Диатомовый комбинат». Как пишет «Комммерсантъ», речь идет о двух контрактах на 140 млн руб. и 137 млн руб. Основанием для возбуждения уголовного дела стало заключение эксперта, который выяснил, что фактическая стоимость выполненных работ была на 60 млн руб. меньше, чем указано в их актах, подписанных заказчиком.

На комбинате заявили, что у Минобрнауки не было претензий. Сам Никифоров не признает вину. По его словам, эксперт на предприятии никогда не был, его заключение и подпись сфальсифицированы, последнее подтвердила независимая экспертиза. Бизнесмен считает, что преследование связано с попытками отобрать у него долю в уникальном предприятии.

Никифоров обращался в 2019 году в прокуратуру и региональный СК с просьбой возбудить дело по факту фальсификации документов и незаконных действий против него. В полиции в ответ заявили, что подозреваемый пытается таким образом избежать грозящего ему большого срока. По информации «Коммерсанта», дело по заявлению Никифорова до сих пор не завели.

В ноябре 2020-го Тверской суд Москвы арестовал бывшего генерального директора холдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, с 2011 года по октябрь 2020 года руководители холдинга и других организаций похищали деньги конечных потребителей электричества, которые должны были поступить поставщику — электросетевой компании.