Фото: МЧС России

В Самаре загорелся торгово-офисный центр «Скала», пожару присвоен второй ранг сложности. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС по области.

«Горит фасад здания ТОЦ «Скала», — отмечается в сообщении.

О пострадавших или погибших не сообщается.

Видео: mobrep/Telegram

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Как передает 63.ru со ссылкой на прокурора Октябрьского района Самары Александра Левыкина, из здания эвакуировали более 200 человек. По его словам, изначального загорелся припаркованный рядом автомобиль, затем огонь перекинулся на стену центра. Областной главк МЧС сообщил изданию, что из здания вывели 100 человек.