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В Колумбии при взлете самолет потерял часта двигателя

Грузовой самолет Airbus A300 совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Колумбии из-за потери при взлете одной из частей двигателя. Об этом сообщила пресс-служба Управления гражданской авиации страны в Twitter.

Самолет принадлежит компании Transcarga. По предварительной информации, воздушное судно во время взлета задело двигателем один из маяков аэропорта Боготы. Оторвавшаяся часть упала в близлежащем районе. По данным ведомства, пострадавших нет.

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Фото:Rouzbeh Fouladi / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Из-за ЧП экипаж самолета вынужден был прервать взлет и вернуться в аэропорт. Управление гражданской авиации начало расследование причины аварии.

В конце февраля аварийную посадку совершил пассажирский самолет Boeing 757-200 американской авиакомпании Delta Airlines. По данным местных СМИ, лайнер совершил вынужденную посадку из-за неполадок с одним из двигателей в аэропорту Солт-Лейк-Сити (штат Юта), куда он был перенаправлен. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.

Колумбия самолет ЧП аварийная посадка
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