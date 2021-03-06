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Турчинов объяснил потерю Крыма в 2014 году неготовностью армии

Фото: Darko Vojinovic / AP
Фото: Darko Vojinovic / AP

Украина потеряла Крым в 2014 году, так как армия страны не была готова к защите своего государства. Об этом рассказал экс-председатель Верховной рады Украины Александр Турчинов в эфире «24 канала».

«Вы знаете, когда говорят, что Крым можно было защитить... Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать страну», — сказал Турчинов.

По его словам, в тот период Украина не обладала достаточным инструментарием и находилась в тяжелом экономическом положении.

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Турчинов считает, что Украина смогла бы сохранить Крым, если бы ранее не отказалась от ядерного оружия, не подписала бы соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины и если бы власти страны «системно не уничтожали и не разоружали» армию.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, проведенного среди жителей полуострова. Украина и западные страны называют произошедшее аннексией. В свою очередь Москва настаивает, что процедура была проведена в рамках международного права и вопрос принадлежности полуострова исторически закрыт.

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