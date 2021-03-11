В Махачкале отменили режим контртеррористической операции

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В Советском районе Махачкалы отменили режим контртеррористической операции (КТО) после успешного пресечения подготовки теракта. Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.

«Правовой режим контртеррористической операции отменен», — отметили в информационном центре НАК.

Режим контеррористический операции в этом районе столицы Дагестана ввелиутром 11 марта. Силовикам поступила информация, что один из сторонников международной террористической организации готовит теракт. Его застали в частном доме и предложили сложить оружие и сдаться властям, однако тот открыл огонь по силовикам.

НАК спустя несколько часов сообщил, что силовики застрелили открывшего огонь мужчину. Он был ранее судим за террористические преступления и планировал осуществить новое нападение на сотрудников правоохранительных органов, уточнили в комитете. На месте перестрелки были найдены автомат, боеприпасы, готовое к применению укороченная снайперская винтовка (СВУ).