МЧС проведет проверку из-за мата на учениях

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

ГУ МЧС Санкт-Петербурга проведет служебную проверку из-за появившегося в сети видеоролика, на котором сотрудники во время учений ругаются матом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«По факту использования ненормативной лексики при проведении занятий с личным составом Главным управлением будет проведена соответствующая проверка», — заявили там.

В ведомстве объяснили, что на видео запечатлен момент «психологической подготовки», призванной научить пожарных работать в сложных условиях.

«На данном видео показан элемент психологической подготовки пожарных, связанный с недостаточной видимостью, имитацией хлопков и взрывов, а также отработкой нештатных ситуаций с возможной неисправностью СИЗОД и травмирования личного состава в ходе тушения условного пожара», — отметили в пресс-службе.