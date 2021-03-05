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МЧС проведет проверку из-за мата на учениях

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

ГУ МЧС Санкт-Петербурга проведет служебную проверку из-за появившегося в сети видеоролика, на котором сотрудники во время учений ругаются матом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«По факту использования ненормативной лексики при проведении занятий с личным составом Главным управлением будет проведена соответствующая проверка», — заявили там.

В ведомстве объяснили, что на видео запечатлен момент «психологической подготовки», призванной научить пожарных работать в сложных условиях.

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Фото:Andre Coelho / Getty Images

«На данном видео показан элемент психологической подготовки пожарных, связанный с недостаточной видимостью, имитацией хлопков и взрывов, а также отработкой нештатных ситуаций с возможной неисправностью СИЗОД и травмирования личного состава в ходе тушения условного пожара», — отметили в пресс-службе.

В феврале вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они обязали социальные сети удалять в течение суток публикации с незаконным контентом, под который попадает и нецензурная брань. Сразу после этого подобных публикаций в интернете не стало меньше, подсчитали в начале февраля в «Медиалогии» по просьбе РБК.

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