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В метро Санкт-Петербурга назвали причину закрытия зеленой ветки

Фото: Александра Подервянская / ТАСС
Фото: Александра Подервянская / ТАСС

Причиной задымления в метро Санкт-Петербурга, из-за которого на время закрыли все станции зеленой ветки, стало короткое замыкание в тоннеле. Об этом сообщили РБК в пресс-службе метрополитена.

Замыкание произошло в кабельной соединительной муфте. «В результате сработала релейная защита и произошло автоматическое отключение поврежденной кабельной линии», — пояснили там.

Тление в кабельной муфте ликвидировали. Для этого пришлось снять напряжение с контактного рельса и приостановить движение на третьей (зеленой) ветке метро.

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Задымление в метро произошло утром 11 марта на станции «Маяковская» в центре города. На 13 минут линию закрыли на вход. За это время на станциях успели образоваться большие скопления людей, которые не могли уехать, передавала «Фонтанка».

Метрополитен в Telegram-канале сообщал, что поезда следовали без остановок через «Маяковскую», а затем на вход закрылись станции «Василеостровская», «Беговая» и «Площадь Александра Невского» . Было ограничено движение поездов до станции «Площадь Александра Невского», хотя оно работало в обратном направлении. Восстановить работу линии метрополитена удалось к 9:43.

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