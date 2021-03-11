В метро Санкт-Петербурга назвали причину закрытия зеленой ветки

Фото: Александра Подервянская / ТАСС

Причиной задымления в метро Санкт-Петербурга, из-за которого на время закрыли все станции зеленой ветки, стало короткое замыкание в тоннеле. Об этом сообщили РБК в пресс-службе метрополитена.

Замыкание произошло в кабельной соединительной муфте. «В результате сработала релейная защита и произошло автоматическое отключение поврежденной кабельной линии», — пояснили там.

Тление в кабельной муфте ликвидировали. Для этого пришлось снять напряжение с контактного рельса и приостановить движение на третьей (зеленой) ветке метро.

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Задымление в метро произошло утром 11 марта на станции «Маяковская» в центре города. На 13 минут линию закрыли на вход. За это время на станциях успели образоваться большие скопления людей, которые не могли уехать, передавала «Фонтанка».