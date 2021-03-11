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В России за год выросла доля просроченных потребкредитов

Фото: Андрей Махонин / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

В России доля просроченных более чем на 3 месяца потребительских кредитов на конец января 2021 года за год увеличилась с 17,8% до 23,5%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Как отметили в НБКИ, доля займов, по которым россияне не смогли заплатить, в потребительском сегменте выше, чем в остальных. Так, за отчетный период доля кредитов, по которым просрочены платежи, в общем количестве микрозаймов выросла на 3,9 п. п., до 26,9%, по кредитным картам — на 0,3 п. п., до 7,3%.

При этом доля просрочек по автокредитам увеличилась всего на 1,6 п. п., до 7,2%, а по ипотеке даже уменьшилась — на 0,1 п. п., до 1,3%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет относительно невысокие доли просрочки, особенно в обеспеченном кредитовании, более тщательным контролем кредитных рисков клиентов со стороны банков. «Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне», — пояснил Волков. Кроме того, если бы не проводилась реструктуризация проблемных кредитов банками, доля просрочек по розничным займам была бы значительно выше, считают в НБКИ.

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В середине февраля НБКИ со ссылкой на данные 4 тыс. кредиторов сообщало, что в январе этого года россиянам было выдано 1,15 млн потребительских кредитов. Это на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда доля выданных займов составляла 1,30 млн. Лидерами являются Москва (58,1 тыс.), Московская область (51,8 тыс.), Краснодарский край (44,4 тыс.), Башкирия (41,0 тыс.) и Татарстан (38,9 тыс.), Свердловская область (37,0 тыс.) и Санкт-Петербурге (35,3 тыс.).

Средний размер кредитов на потребительские товары в январе составил 224,5 тыс. руб., что на 29,7% больше, чем годом ранее. Тогда сумма кредита равнялась 173,1 тыс. руб. Список регионов по среднему размеру потребительских кредитов возглавляет Москва (482,4 тыс. руб.), далее идут Московская область (360,3 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском автономный округ (335,1 тыс. руб.). В пятерку также входят Санкт-Петербурге (332,1 тыс. руб.) и Ленинградская область (295,4 тыс. руб.).

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