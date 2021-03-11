В России за год выросла доля просроченных потребкредитов

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В России доля просроченных более чем на 3 месяца потребительских кредитов на конец января 2021 года за год увеличилась с 17,8% до 23,5%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Как отметили в НБКИ, доля займов, по которым россияне не смогли заплатить, в потребительском сегменте выше, чем в остальных. Так, за отчетный период доля кредитов, по которым просрочены платежи, в общем количестве микрозаймов выросла на 3,9 п. п., до 26,9%, по кредитным картам — на 0,3 п. п., до 7,3%.

При этом доля просрочек по автокредитам увеличилась всего на 1,6 п. п., до 7,2%, а по ипотеке даже уменьшилась — на 0,1 п. п., до 1,3%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет относительно невысокие доли просрочки, особенно в обеспеченном кредитовании, более тщательным контролем кредитных рисков клиентов со стороны банков. «Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне», — пояснил Волков. Кроме того, если бы не проводилась реструктуризация проблемных кредитов банками, доля просрочек по розничным займам была бы значительно выше, считают в НБКИ.