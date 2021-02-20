Эксперты оценили разницу в кредитном поведении мужчин и женщин

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России опыт получения какого-либо кредита есть у 65% женщин и 62% мужчин, при этом женщины чаще берут потребительские кредиты, в то время как мужчины — кредиты на покупку автомобилей. К такому выводу пришли эксперты «Дом.РФ» и ВЦИОМа по результатам совместного исследования, посвященного кредитному поведению женщин и мужчин в России (есть у РБК).

«Опыт пользования потребительскими кредитами и кредитками есть у 85% женщин — в сравнении с 75% мужчин», — говорится в исследовании. Эксперты объясняют, что это может быть связано с более активной ролью женщин в ведении домашнего хозяйства, поскольку им приходится чаще покупать мебель, предметы интерьера, а также одежду для себя и членов семьи.

При этом об опыте покупки автомобиля в кредит заявили лишь 8% женщин, а среди мужчин эта доля составила 23%.

Женщины и мужчины одинаково часто берут кредиты на покупку квартиры — 20% мужчин и 19% женщин сообщили, что у них есть такой опыт. Авторы исследования предполагают, что это связано с тем, что супруги в семьях часто выступают созаемщиками по кредиту на жилье.