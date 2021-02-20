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Экономика ,  
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Эксперты оценили разницу в кредитном поведении мужчин и женщин

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России опыт получения какого-либо кредита есть у 65% женщин и 62% мужчин, при этом женщины чаще берут потребительские кредиты, в то время как мужчины — кредиты на покупку автомобилей. К такому выводу пришли эксперты «Дом.РФ» и ВЦИОМа по результатам совместного исследования, посвященного кредитному поведению женщин и мужчин в России (есть у РБК).

«Опыт пользования потребительскими кредитами и кредитками есть у 85% женщин — в сравнении с 75% мужчин», — говорится в исследовании. Эксперты объясняют, что это может быть связано с более активной ролью женщин в ведении домашнего хозяйства, поскольку им приходится чаще покупать мебель, предметы интерьера, а также одежду для себя и членов семьи.

При этом об опыте покупки автомобиля в кредит заявили лишь 8% женщин, а среди мужчин эта доля составила 23%.

Женщины и мужчины одинаково часто берут кредиты на покупку квартиры — 20% мужчин и 19% женщин сообщили, что у них есть такой опыт. Авторы исследования предполагают, что это связано с тем, что супруги в семьях часто выступают созаемщиками по кредиту на жилье.

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Фото:Petr Svancara / Global Look Press

В то же время женщины — более ответственные заемщики, чем мужчины, говорят эксперты. Среди взятых ими кредитов без просрочек выплачены были 87%, в том время как среди мужчин эта доля ниже — 82%.

По статистике сейчас у каждого третьего жителя России есть кредит, который он в настоящее время выплачивает, говорят исследователи. При этом самые популярные — потребительские кредиты или кредитные карты. Опыт получения одного из этих продуктов есть у 80% совершеннолетних граждан России. На втором месте — ипотека (19%), на третьем — кредиты на машину (15%).

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В декабре прошлого года эксперты аналитического центра НАФИ провели опрос, который показал, что 7% респондентов при взятии кредита ставят подпись, не читая текст соглашения, а 10% подписывают договор, хотя не понимают некоторые его пункты. 15% заемщиков обращаются к другим людям или к каким-либо источникам, если не понимают какие-то положения соглашения. Только 53% опрошенных читают договор и обращаются к сотрудником этой же финансовой организации, если им что-то непонятно.

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