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В Думе предложили ужесточить требования к СМИ при упоминании террористов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Госдуме предложили привлекать СМИ к административной ответственности за упоминание террористических организаций без указания на то, что они ликвидированы или запрещены в России, пишет газета «Известия».

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и замглавы комитета Сергей Боярский. Изменения предлагается внести в ст. 13.15.1. КоАП (злоупотребление свободой массовой информации), а сам запрет прописать в законе «О средствах массовой информации».

Сейчас предусмотрены штрафы только за распространение информации об организациях, признанных судом экстремистскими, реестр которых ведет Министерство юстиции, без указания на их запрет или ликвидацию, пояснил Хинштейн. Однако ФСБ ведет единый список организаций, в том числе иностранных и международных, которых суд признал террористическими. При этом указание в СМИ на то, что они ликвидированы или запрещены в стране, необязательно, пояснил он. Сейчас СМИ делают такие пометки по рекомендации Роскомнадзора.

«Поправки, которые вносятся нами в КоАП, а также параллельно в закон «О СМИ», устанавливают равные подходы как для организаций, признанных экстремистскими, так и террористическими», — отметил автор законопроекта, добавив, что инициативу уже поддержали в «Единой России».

За отсутствие пометок о ликвидации или запрете организаций из списков Минюста и ФСБ граждан предлагается штрафовать на сумму от 2 до 2,5 тыс. руб., должностных лиц — на сумму от 4 до 5 тыс., юридических лиц — на сумму от 40 до 59 тыс. руб.

В России ужесточили наказания за нарушение деятельности иноагентов
Политика
Фото:Markus Schreiber / AP

В Едином федеральном списке террористических организаций, который ведет ФСБ, по данным на 31 августа 2020 года значится 33 организации. В списке некоммерческих организаций, ликвидированных в соответствии с законом «О противодействии экстремистской деятельности», который ведет Минюст, фигурирует 81 организация.

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В начале марта Роскомнадзор напомнил российским СМИ об обязанности маркировать сообщения, в которых упоминается иностранный агент или его материалы. За нарушение требований установлены штрафы в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. для граждан, от 4 тыс. до 5 тыс. руб. для должностных лиц, от 40 тыс. до 50 тыс. руб. для организаций.

С 1 марта в России вступили в силу поправки в КоАП об административной ответственности за отсутствие пометок в сообщениях СМИ о некоммерческих организациях о статусе иноагента.

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