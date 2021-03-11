В Думе предложили ужесточить требования к СМИ при упоминании террористов

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В Госдуме предложили привлекать СМИ к административной ответственности за упоминание террористических организаций без указания на то, что они ликвидированы или запрещены в России, пишет газета «Известия».

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и замглавы комитета Сергей Боярский. Изменения предлагается внести в ст. 13.15.1. КоАП (злоупотребление свободой массовой информации), а сам запрет прописать в законе «О средствах массовой информации».

Сейчас предусмотрены штрафы только за распространение информации об организациях, признанных судом экстремистскими, реестр которых ведет Министерство юстиции, без указания на их запрет или ликвидацию, пояснил Хинштейн. Однако ФСБ ведет единый список организаций, в том числе иностранных и международных, которых суд признал террористическими. При этом указание в СМИ на то, что они ликвидированы или запрещены в стране, необязательно, пояснил он. Сейчас СМИ делают такие пометки по рекомендации Роскомнадзора.

«Поправки, которые вносятся нами в КоАП, а также параллельно в закон «О СМИ», устанавливают равные подходы как для организаций, признанных экстремистскими, так и террористическими», — отметил автор законопроекта, добавив, что инициативу уже поддержали в «Единой России».

За отсутствие пометок о ликвидации или запрете организаций из списков Минюста и ФСБ граждан предлагается штрафовать на сумму от 2 до 2,5 тыс. руб., должностных лиц — на сумму от 4 до 5 тыс., юридических лиц — на сумму от 40 до 59 тыс. руб.