Путин поручил избавиться от излишней дифференциации цен на электричество

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Президент России поручил правительству что-то предпринять в отношении разброса цен на электроэнергию. Соответствующее поручение он дал на совещании с министрами. Трансляцию встречи вел РБК.

Владимир Путин отметил, что величина тарифов может серьезно различаться даже в соседних регионах. Президент добавил, что ранее он обсуждал с премьер-министром Михаилом Мишустиным этот дисбаланс.

«Прошу вас обратить на это внимание и в соответствии с нашей сегодняшней утренней договоренностью проработать эти вопросы самым внимательным образом», — поручил глава государства.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка» (объединяет участников рынка энергетики) сообщил, что оптовая стоимость электроэнергии в России в 2020 году стала максимальной за последние пять лет. По данным газеты, в европейской части России и на Урале цена на оптовом рынке поднялась на 3,4% и достигла 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч, в Сибири рост составил 0,6% (до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч).



Эксперты указали, что причиной роста стали нерыночные надбавки, которые заложены в цены. В основном речь идет о надбавках за строительство электростанций по механизму договоров поставки мощности (ДПМ). В прошлом году общий платеж вырос из-за ввода энергоблоков на Нововоронежской АЭС-2, Зарамагской ГЭС-1 и др.