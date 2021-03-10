Четыре корабля НАТО вошли в порт Одессы

Фото: mil.gov.ua

Четыре корабля НАТО зашли в акваторию Одесского морского порта. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Прибывшие в Одессу корабли входят в состав второй постоянной противоминной группы. Среди них — турецкое судно обеспечения S. Mehmet Pasa, а также противоминные корабли, входящие в состав Военно-морских сил Турции (Ayvalik), Испании (Tajo) и Румынии (Lupu Dinescu).

Представители группы НАТО и украинских военно-морских сил планируют протокольные встречи и общие учения в акватории Черного моря.

Как указано на сайте НАТО, противоминную группу возглавляет представитель турецкого флота капитан Юсуф Карагюлле.