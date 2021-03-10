Автора детективов Татьяну Полякову похоронили во Владимире

Татьяна Полякова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Автора популярных детективов Татьяну Полякову похоронили на Улыбышевском кладбище во Владимире, проститься с ней пришли не только близкие, но и читатели. Об этом РБК сообщила представительница Поляковой.

«Было отпевание, речей никто не говорил ни в храме, ни на кладбище. На отпевание в Свято-Успенский Княгинин монастырь пришло очень много людей, половина храма была забита битком, людей очень много было», — добавила она.

Причиной смерти Поляковой стало онкологическое заболевание.

На счету писательницы свыше 90 детективов. Некоторые из них легли в основу фильмов. По ее произведениям сняты фильмы «Тонкая штучка», «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».