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Автора детективов Татьяну Полякову похоронили во Владимире

Татьяна Полякова
Татьяна Полякова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Автора популярных детективов Татьяну Полякову похоронили на Улыбышевском кладбище во Владимире, проститься с ней пришли не только близкие, но и читатели. Об этом РБК сообщила представительница Поляковой.

«Было отпевание, речей никто не говорил ни в храме, ни на кладбище. На отпевание в Свято-Успенский Княгинин монастырь пришло очень много людей, половина храма была забита битком, людей очень много было», — добавила она.

Причиной смерти Поляковой стало онкологическое заболевание.

На счету писательницы свыше 90 детективов. Некоторые из них легли в основу фильмов. По ее произведениям сняты фильмы «Тонкая штучка», «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».

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В 2019 году различными издательствами было выпущено 65 книг Поляковой общим тиражом 476 тыс. экземпляров. По этому показателю она занимала пятое место в списке самых популярных авторов России. В предыдущие годы суммарные тиражи ее книг приближались к отметке 1 млн. В прошлом году в двадцатку самых издаваемых писателей Полякова не попала.

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