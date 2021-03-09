Донцова назвала смерть Поляковой потерей для российской литературы
Смерть писательницы Татьяны Поляковой — потеря для всей российской литературы, считает автор детективов Дарья Донцова. Об этом она сообщила РБК.
«Огромная потеря для всех читателей, которые любили книги Танечки Поляковой и наслаждались ими. Писатель ушел, книг больше не будет», — сказала она.
По словам Донцовой, она близко дружила с Поляковой. «Очень тяжело терять таких близких людей», — сказала она, выразив сожаление, что Полякова прожила только 61 год. «Это очень мало, это практически не до конца прожитая жизнь», — считает она.
«Очень обидно, что болезнь оказалась сильнее Тани. Она очень мужественно боролась несколько лет, никогда не унывала и не теряла надежду. Но, к сожалению, бывают обстоятельства, неподвластные человеку. И что-то оказывается сильнее даже самых хороших врачей», — добавила Донцова.