Петербургский депутат Резник ответил на сообщения о задержании

Максим Резник (Фото: maximreznik.ru)

Оппозиционный депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник заявил РБК, что его не задерживали в ходе наркорейда. «Не было никакого задержания. Я стал свидетелем «маски-шоу» полицейских», — сказал депутат.

По словам Резника, он 9 марта зашел к своему дальнему родственнику, проживающему на Набережной канала Грибоедова, чтобы помочь его пожилому отчиму.

«При мне вскрывали квартиру, выясняли, кто я. Когда я вышел, налетели полицейские. Я подумал, что по мою душу — просто потому что жизнь такая сейчас», — сказал Резник. По его словам, полицейские проверили его документы, после чего он отправился на работу.

Он добавил, что ему не известно об информации, будто во вскрытой квартире находилась нарколаборатория. «Полицейские мне показывали разрешение на обыск. Там было написано про торговлю какими-то веществами — я не вчитывался. Сейчас связи с родственником нет, только с его матерью», — сказал Резник.