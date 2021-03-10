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Эксперты оценили данные о длительности зимы и лета к 2100 году для России

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Тенденция к сокращению лета и увеличению зимнего периода существует, и она связана с глобальным потеплением. Об этом РБК рассказал директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин.

«Не надо думать, что это хорошо. Потому что главная проблема — это увеличение числа опасных явлений», — отмечает эксперт.

Так Кокорин отреагировал на опубликованные American Geophysical Union данные китайских ученых, которые пришли к выводу, что в Северном полушарии к 2100 году продолжительность лета может достигнуть полугода, а зима будет длиться менее двух месяцев.

По словам эксперта, уже сейчас серьезную проблему на юге России представляют так называемые волны жары — значительное превышение среднесуточной температурной нормы в конкретном регионе. К середине века такие волны достигнут большей части территории России, говорит он. А это негативно скажется на здоровье людей.

За последние 30–40 лет зима в России уже сократилась почти на месяц: весна стала наступать на неделю раньше, а зимний период — на две недели позже, рассказал РБК замдиректора Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН Владимир Семенов. «К концу XXI века температура в Центральной России летом вырастет градусов на восемь, а зимой — до десяти градусов», — говорит он.

Что такое углеродная нейтральность
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Фото:Shutterstock

По мнению экспертов, все эти тенденции связаны с ростом парникового эффекта, прежде всего из-за сжигания нефтепродуктов и газа. Кокорин полагает, что ситуацию можно облегчить, если к 2050–2060-м годам страны достигнут углеродной нейтральности, то есть сократят до нуля выбросы в атмосферу углекислого газа в ходе производственной деятельности. По его словам, это не предотвратит сокращения зимы, но сделает более мягкими и менее вредными волны жара.

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В статье «Изменение продолжительности четырех сезонов из-за глобального потепления», опубликованной в журнале Geophisical Research Letters Американского геофизического сообщества (American Geophysical Union), говорится, что длительность лета в Северном полушарии Земли выросла, а зимы — наоборот, сократилась. Группа ученых из Китая подсчитала, что лето за период с 1952 по 2011 год увеличилось с 78 до 95 дней, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Кроме того, весна уменьшилась со 124 до 115 дней, а осень — с 87 до 82. В дальнейшем эти тенденции пагубно скажутся на сельском хозяйстве, здоровье людей и окружающей среде, уверены исследователи.

В июле прошлого года Всемирная метеорологическая организация прогнозировала, что в ближайшие пять лет средняя температура воздуха в мире может подняться на один градус. Исключение составят отдельные части южных океанов. В Западной Европе эксперты прогнозировали усиление штормов из-за аномалий давления.

климат глобальное потепление новости зима
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