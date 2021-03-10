Эксперты оценили данные о длительности зимы и лета к 2100 году для России

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Тенденция к сокращению лета и увеличению зимнего периода существует, и она связана с глобальным потеплением. Об этом РБК рассказал директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин.

«Не надо думать, что это хорошо. Потому что главная проблема — это увеличение числа опасных явлений», — отмечает эксперт.

Так Кокорин отреагировал на опубликованные American Geophysical Union данные китайских ученых, которые пришли к выводу, что в Северном полушарии к 2100 году продолжительность лета может достигнуть полугода, а зима будет длиться менее двух месяцев.

По словам эксперта, уже сейчас серьезную проблему на юге России представляют так называемые волны жары — значительное превышение среднесуточной температурной нормы в конкретном регионе. К середине века такие волны достигнут большей части территории России, говорит он. А это негативно скажется на здоровье людей.

За последние 30–40 лет зима в России уже сократилась почти на месяц: весна стала наступать на неделю раньше, а зимний период — на две недели позже, рассказал РБК замдиректора Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН Владимир Семенов. «К концу XXI века температура в Центральной России летом вырастет градусов на восемь, а зимой — до десяти градусов», — говорит он.