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«Роскосмос» впервые утвердил для полета к МКС три экипажа из-за COVID-19

Фото: Aubrey Gemignani / Getty Images
Фото: Aubrey Gemignani / Getty Images

«Роскосмос» из-за ситуации с коронавирусом утвердил состав трех экипажей пилотируемого корабля «Союз МС–17» для полета к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

В корпорации рассказали, что утвердили основной, дублирующий и резервный экипажи. Последний назначается «в связи с повышенным риском в условиях пандемии коронавируса».

В основной экипаж вошли космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующий — Олег Новицкий, Петр Дубров, а также Марк Ванде Хай от NASA.

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В резервный экипаж включили только космонавтов «Роскосмоса» Антона Шкаплерова и Андрея Бабкина.

Запуск пилотируемого корабля на ракете-носителе «Союз–2.1а» с космодрома Байконур запланирован на октябрь текущего года.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань возникла вспышка нового типа коронавирусной инфекции. Впоследствии случаи заражения зафиксировали по всему Китаю, Европе, в Японии, Таиланде, США, странах Латинской Америки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявили более 5,7 млн заболевших COVID-19, свыше 357 тыс. человек умерли. На первом месте по числу случаев заражения находятся США (более 1,67 млн), вторую строчку занимает Бразилия (свыше 411,8 тыс.), а третью — Россия (более 387 тыс.).

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Источник: JHU
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Теги: «Роскосмос», МКС, экипаж
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