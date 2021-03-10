Власти разрешат устанавливать зарядки для электрокаров на паркингах

МЧС разрешит устанавливать зарядные устройства для электромобилей в подземных паркингах, следует из проекта нового свода правил, о котором газете «Коммерсантъ» сообщили в ведомстве.

С 2013 года запрещено размещение «зарядных и пусковых электроприборов и устройств автономного и стационарного исполнения» на подземных автостоянках. Нарушители должны убрать оборудование, иначе им грозят санкции по ст. 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности), а в случае пожара — штраф до 1 млн руб, пояснила газета. Новый свод правил отменит запрет. По данным издания, это произойдет в 2022 году. Процесс установки зарядных устройств будет регламентирован.

«Электромобили пользуются спросом у населения, их эксплуатация требует обеспечения вопросов безопасности», — заявили в МЧС.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, многие паркинги московских торговых центров, бизнес-центров и жилых комплексов имеют трехфазные 380-вольтовые розетки общего назначения, от которых могут заряжаться электромобили. Однако это не специальные высокомощные зарядки для электрокаров, их установку никто не согласовывает.