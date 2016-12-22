«Россети» разработали устройства для подзарядки электромобилей в домах

Электросетевая компания «Россети» разработала технические решения ​для размещения зарядок для электромобилей в многоквартирных домах, сообщили «РИА новости» в пресс-службе компании.

«Разработан целый ряд технических решений, которые позволяют размещать зарядные станции в непосредственной близости или внутри многоквартирных домов», — сказали в пресс-службе. «Данные новшества позволят потребителям не только заряжать свои транспортные средства «под окнами», но и экономить за счет более дешевого тарифа на электричество в ночные часы», — подчеркнули в компании.

«Дочка» «Россетей» Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) ранее предложила вывести специальные уличные электрические розетки на придомовые территории и в подземные паркинги. Об этом говорится на сайте компании. В МОЭСК отметили, что такое решение позволит владельцам электромобилей, которые проживают в многоквартирных домах, заряжать свои машины у дома по льготному ночному тарифу. Также это «позволит снизить затраты на реализацию зарядной инфраструктуры», говорится в сообщении.

«Владельцы электромобилей, живущие в частных домах, уже заряжают свои машины в гараже от электрической розетки по льготному ночному тарифу», — приводятся в сообщении слова заместителя главного инженера по инновациям и проектной деятельности МОЭСК Генадия Сиденко. «Теперь получить собственные электрические розетки смогут и электромобилисты, живущие в многоквартирных домах», — подчеркнул он.

Ранее, 21 ноября, правительство опубликовало постановление, которое разрешает заряжать электромобили в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения и стоянки транспорта. «Это позволит устранить барьеры развития зарядной инфраструктуры для электромобилей», — отмечается в пояснительной записке к документу.