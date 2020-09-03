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ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube

Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева (Фото: _agentgirl_ / Instagram)

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой за незаконную рекламу алкоголя. Об этом сообщается на сайте управления ФАС по Ленинградской области.

Антимонопольная служба усмотрела в действиях Ивлеевой признаки нарушения п. 8 ч. 2 ст. 21 федерального закона «О рекламе».

По данным управления ФАС, на YouTube-канале блогера опубликовано видео от 24 октября 2019 года под названием «Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0», в котором, утверждает служба, содержится реклама итальянского вермута. В ФАС уточнили, что канал принадлежит индивидуальному предпринимателю А. В. Узенюк (Ивлеевой), зарегистрированной в Ленинградской области.

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На видео демонстрируется процесс приготовления алкогольного коктейля, сообщили в управлении ФАС. «Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт», — говорится в сообщении.

В то же время другой ингредиент — тоник — повернут в кадре в сторону от зрителя. Временно исполняющий обязанности заместителя руководителя управления ФАС по региону Александр Евлампиев указал, что алкогольный напиток отчетливо выделен из ряда других, что побуждает неопределенный круг зрителей приобрести товар. При этом реклама алкоголя в интернете запрещена, указал он.

РБК обратился за комментарием к представителю Анастасии Ивлеевой.

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Анастасия Ивлеева с марта 2017 года вела передачу «Орел и решка. Перезагрузка». В декабре 2018 года она покинула шоу. На канал Ивлеевой в YouTube подписаны более 4 млн пользователей.

Теги: ФАС, блогер, реклама алкоголя
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