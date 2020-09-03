ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube

Анастасия Ивлеева (Фото: _agentgirl_ / Instagram)

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой за незаконную рекламу алкоголя. Об этом сообщается на сайте управления ФАС по Ленинградской области.

Антимонопольная служба усмотрела в действиях Ивлеевой признаки нарушения п. 8 ч. 2 ст. 21 федерального закона «О рекламе».

По данным управления ФАС, на YouTube-канале блогера опубликовано видео от 24 октября 2019 года под названием «Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0», в котором, утверждает служба, содержится реклама итальянского вермута. В ФАС уточнили, что канал принадлежит индивидуальному предпринимателю А. В. Узенюк (Ивлеевой), зарегистрированной в Ленинградской области.

На видео демонстрируется процесс приготовления алкогольного коктейля, сообщили в управлении ФАС. «Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт», — говорится в сообщении.