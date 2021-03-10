Песков заявил о влиянии пандемии на него и Россию

Пандемия коронавируса лишила на год Россию и другие страны возможности развиваться, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью для проекта ТАСС к годовщине эпидемии.

«К сожалению, мы, как и все страны мира, были откинуты пандемией назад в своем развитии, и в будущем нам предстоит это компенсировать и наверстывать», — сказал он.

Говоря о личном опыте, представитель Кремля отметил, что COVID-19 отнял у него три недели жизни, когда он боролся с вирусом. Из-за эпидемии пришлось отказаться от «живого» формата работы, а также отпуска, рассказал Песков. «Пандемия лишила меня в личном плане возможности покататься где-то на лыжах зимой и лишний раз, может быть, хотя бы на несколько дней куда-то съездить в отпуск летом», — добавил он.

В то же время пандемия позволила проводить чуть больше времени с семьей, «что хорошо», отметил пресс-секретарь.