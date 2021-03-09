МИД оценил приговор по делу об убийстве посла России в Турции

Бюст Андрея Карлова, который установлен на территории российского посольства в Анкаре (Фото: Altan Gocher / Zuma / Global Look Press)

Российский МИД удовлетворен приговором, который в Турции вынесли по делу об убийстве в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Об этом говорится на сайте дипломатического ведомства.

«Внимательно следили за ходом судебного процесса <...> Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции наконец вынесли решение в отношении этого трагического инцидента», — говорится в заявлении.

МИД указал, что в случившемся также виновны «определенные круги», которые перед убийством «искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий России в Сирии».

Карлова застрелили 19 декабря 2016 года во время церемонии открытия фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре. Убийцу застрелили на месте происшествия, им оказался бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Российские власти квалифицировали случившееся как теракт.