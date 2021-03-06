Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Когда малый бизнес получает рейтинг ААА РБК и Альфа-Банк, 18:59 Мадуро привился от коронавируса «Спутником V» Политика, 18:55 Россиянин Елистратов стал бронзовым призером ЧМ по шорт-треку Спорт, 18:42 Полиция взяла под усиленную охрану резиденцию президента Армении Политика, 18:36 Правительство опровергло сообщения о планах повысить пенсионный возраст Экономика, 18:16 «Фиорентина» сообщила о травме Кокорина после матча с «Ромой» Спорт, 18:15 В ВОЗ посоветовали соблюдать «кашлевый этикет» на фоне снятия ограничений Общество, 18:12 Бронзовую призерку масс-старта ЧМ увезли на скорой после финиша Спорт, 18:01 СМИ узнали о переносе визита главы Pfizer в Израиль из-за второй прививки Общество, 17:58 ФИФА обсудит перенос южноамериканского отбора на ЧМ в Европу из-за COVID Спорт, 17:49 В Петербурге арестовали обвиняемую в покушении на убийство блокадницы Общество, 17:30 Йохауг догнала Вяльбе по количеству золотых медалей на лыжных ЧМ Спорт, 17:11 ЦСКА сократил отставание от «Зенита» до двух очков в таблице РПЛ Спорт, 17:05 Пушкина назвала задачи для ведомства по защите семьи и детей Политика, 16:54
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Полиция взяла под усиленную охрану резиденцию президента Армении

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

В Ереване полиция взяла под усиленную охрану резиденцию президента Армении Армена Саркисяна. Об этом сообщает «Sputnik Армения». Также об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Полицейские выстроились вдоль ограды резиденции главы государства.

В субботу, 6 марта, противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна вновь вышли на акцию протеста в центре Еревана с требованием его отставки. Митингующие собрались у здания парламента Армении на проспекте Баграмяна недалеко резиденции президента и прошли по городу шествием. Около 18:30 мск они вернулись на проспект Баграмяна.

Митинг противников Пашиняна в Ереване. Видео
Политика

Армянская оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку 8 февраля. Главу правительства обвинили в предательстве народа из-за подписанного 10 ноября 2020 года мирного соглашения с Азербайджаном после конфликта в Нагорном Карабахе.

По условиям документа под контроль Баку перешла часть территорий непризнанной республики. Сам Пашинян говорил, что у него не было выбора при подписании договора, так как альтернативой ему стала бы кровопролитная война и большие жертвы среди мирного населения.

Оппозиция Армении отказалась от досрочных выборов без отставки Пашиняна
Политика
Вазген Манукян на акции протеста оппозиции

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье РБК Pro: как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg РБК Pro: когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы

Пашинян не исполнил требование об отставке, поэтому с 20 февраля оппозиция пообещала проводить непрекращающиеся акции массового неповиновения. Сторонники Пашиняна 25 февраля провели свой митинг в поддержку премьер-министра.

Армения протесты
Материалы по теме
Армения отказалась участвовать в «Евровидении-2021»
Политика
Митинг противников Пашиняна в Ереване. Видео
Политика
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в «запланированном поражении»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter