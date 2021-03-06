Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

В Ереване полиция взяла под усиленную охрану резиденцию президента Армении Армена Саркисяна. Об этом сообщает «Sputnik Армения». Также об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Полицейские выстроились вдоль ограды резиденции главы государства.

В субботу, 6 марта, противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна вновь вышли на акцию протеста в центре Еревана с требованием его отставки. Митингующие собрались у здания парламента Армении на проспекте Баграмяна недалеко резиденции президента и прошли по городу шествием. Около 18:30 мск они вернулись на проспект Баграмяна.

Армянская оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку 8 февраля. Главу правительства обвинили в предательстве народа из-за подписанного 10 ноября 2020 года мирного соглашения с Азербайджаном после конфликта в Нагорном Карабахе.